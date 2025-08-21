大谷翔平は今季10度目の先発登板も…4回5失点で降板【MLB】ロッキーズ 8ー3 ドジャース（日本時間21日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で右翼線へ二塁打を放ち出塁。その後の二ゴロで三塁に進まなかったことに敵地実況は「重大なミス」と伝えた。初回、先頭打者の大谷はゴードンの初球を捉え、右翼線へ強烈な当たりを