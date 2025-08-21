ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÅÐÈÄÁ°¤ËÈÈ¤·¤¿¡Ö½ÅÂç¤Ê¥ß¥¹¡×¡¡Å¨·³¼Â¶·¤¬¡È¿É¸ý¡É¡ÄÍý²ò¼¨¤¹¤â¡Ö´ñÌ¯¤Ê¥×¥ì¡¼¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ïº£µ¨10ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤â¡Ä4²ó5¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ
¡ÚMLB¡Û¥í¥Ã¥¡¼¥º 8¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡¦¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç±¦ÍãÀþ¤ØÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á½ÐÎÝ¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆó¥´¥í¤Ç»°ÎÝ¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÅ¨ÃÏ¼Â¶·¤Ï¡Ö½ÅÂç¤Ê¥ß¥¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ÎÂçÃ«¤Ï¥´¡¼¥É¥ó¤Î½éµå¤òÂª¤¨¡¢±¦ÍãÀþ¤Ø¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤¿¡£²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤Æ»°ÎÝ¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¼¡ÂÇ¼Ô¤Î¥¹¥ß¥¹¤ÎÆó¥´¥í¤Ç¤Ï»°ÎÝ¤òÁÀ¤ï¤º¤ËÆóÎÝ¤Ø»Ä¤Ã¤¿¡£¸åÂ³¤¬ËÞÂà¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï2²ó¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥¡¼¥ºÊüÁ÷¶É¡ÖRockies TV¡×¤Î¼Â¶·¡¢¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¥Þ¥ó»á¤ÏÂçÃ«¤¬»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥ª¡¼¡ª¡¡¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï»°ÎÝ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï½ÅÂç¤ÊÁöÎÝ¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£2013Ç¯¤ËÀ¾Éð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿²òÀâ¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ü¡¼¥°¥¹»á¡ÊNPB¤Ç¤ÏÅÐÏ¿Ì¾¥¹¥Ô¥ê¡¼¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¸¶°ø¤Ï¡ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Î¸å¤í¤ËÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ñÌ¯¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÊÎÝÂÇ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¹¥ß¥¹¤ÎÂÇµå¤ÇÆ°¤±¤º¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥ë¥Ü¡¼¥°¥¹»á¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÊÂçÃ«¤Î¡Ë¸å¤í¤ËÈô¤ó¤À¥´¥í¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ïµ¢ÎÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ß¥¹¤òÈÈ¤¹¤È¤¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¡Ê¥ß¥¹¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¶¯°ú¤Ë¡Ë»°ÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤½¤ì¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»á¤Ï¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¾Ê¥¨¥Í¥â¡¼¥É¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà¤é¤â¡Ê¥¯¥¢¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¡ËÉ¸¹â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÀÁÇ¡Ê¤Î¾ÃÈñÎÌ¡Ë¤ò²¹Â¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡×¤È²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£Å¨ÃÏ¤Î¥¯¥¢¡¼¥º¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÉ¸¹â5200¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡£ÂÇµå¤ÏÈô¤Ó¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢Â©¤¬¤¢¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¾ÃÈñ¤â·ã¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë