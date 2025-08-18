加藤伸一氏は王ダイエー1年目、豪州キャンプで体調を崩して出遅れた悪い流れにハマってしまった。1983年南海ドラフト1位右腕の加藤伸一氏（KMGホールディングス硬式野球部監督）はプロ12年目の1995年、1軍出場なしに終わり、10月に戦力外通告を受けた。前年（1994年）に右肩故障からの復活を果たしたが、2月の豪州キャンプ初日に体調を崩して出遅れたのが影響した。開幕も2軍で迎えて、結局1軍から声がかからなかった。「肩は痛