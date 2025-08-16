まだ結果を出せている者は少ないが、イングランド黄金世代と呼ばれた世代は続々と指導者の道へ進んでいる。ミドルズブラを指揮するマイケル・キャリック、スコット・パーカーはバーンリーを率いて今季プレミアリーグにチャレンジする。その一方、そうしたルートに乗っていない者もいる。黄金世代の中心でもあったDFジョン・テリーだ。2018年に現役を退いてから、テリーはアストン・ヴィラのアシスタントコーチとして指導者キャリア