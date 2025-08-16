旅行中に置き配完了の通知がスマホに流れて来た。アプリに映る写真を見て、不安が込み上げてくる。「ここに荷物を置きっぱなしにされたら留守ということがわかってしまう」これでは楽しいはずの旅行がモヤモヤした旅行になってしまうだろうーー。いつもは便利だと思っていた置き配が、鬱陶しいと思う時がある。もちろん、置き配したドライバーには非はない。置き配の指定があり、その家が旅行中で留守など知る由もないのだから。再