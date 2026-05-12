福島県の磐越自動車道で6日、新潟市の北越高校ソフトテニス部員ら21人が死傷したマイクロバスの事故。運転していた若山哲夫容疑者（68）が過失運転致死傷の疑いで逮捕・送検されています。 【写真を見る】遠征時の「移動ルール」他校の実態は？関係者に取材 バス会社側と学校側の主張は真っ向から対立していますが、部活動の遠征の安全をどのように確保すべきなのか？法的な問題点や責任の所在は？MBS米澤飛鳥解説委員