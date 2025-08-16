韓国の全北現代に所属する27歳のMFイ・スンウは、バルセロナのカンテラ（下部組織）時代に“韓国のメッシ”と持て囃されるなど、将来を嘱望された。だが、バルサを退団して加入したヴェローナでは本領を発揮できず。2019年夏に移籍したシント＝トロイデンでも、鈴木優磨や林大地、原大智らとの競争に敗れ、半年間レンタルされたポルティモネンセでも鳴かず飛ばず。22年に母国へ帰還した。そんなイ・スンウについて、韓国メデ