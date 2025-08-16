「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆「大きな成功を収めていたかもしれないのに…」

「大衝撃だ！」「密告したのは日本人ではなく韓国人だった」元バルサの“韓国のメッシ”、久保建英も受けた出場停止処分に新事実！韓メディアは唖然＆悲嘆「大きな成功を収めていたかもしれないのに…」