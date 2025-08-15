2025年のメジャーリーグも8月半ばを迎えており、プレーオフをかけた争いが展開されている。そんななか、終盤にかけて注目されるのが個人のタイトル争いで、ナ・リーグの首位打者争いは混戦を極めている。 ■3割台はリーグでわずか3選手 14日（日本時間15日）終了時点でナ・リーグの首位打者に立つのがドジャースのウィル・スミス捕手。2年連続世界一を狙うチームの屋台骨を担う