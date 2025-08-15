インスタグラムで公開サッカー女子日本代表（なでしこジャパン）のGKで、米ロサンゼルスに本拠地を置くエンジェル・シティーFCに所属するスタンボー華が、SNSで着物を纏った写真を公開した。イメージを一変させるピッチ外の姿に反響が広がっている。スタンボーは自身のインスタグラムに「国境を越えた伝統。美しい精神に感謝。みんな大好き #LA×Kimono」と文面につづり、着物を纏った写真を複数枚アップした。藍色のジーンズ