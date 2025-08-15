インスタグラムで公開

サッカー女子日本代表（なでしこジャパン）のGKで、米ロサンゼルスに本拠地を置くエンジェル・シティーFCに所属するスタンボー華が、SNSで着物を纏った写真を公開した。イメージを一変させるピッチ外の姿に反響が広がっている。

スタンボーは自身のインスタグラムに「国境を越えた伝統。美しい精神に感謝。みんな大好き #LA×Kimono」と文面につづり、着物を纏った写真を複数枚アップした。藍色のジーンズ素材と見られる1着に緑色の帯を合わせ、高層ビルが並ぶ街並みをバックに佇む1枚などが添えられた。

ファッションモデルを彷彿とさせる写真の数々は反響を呼び、がらりと印象が変わったその姿に、コメント欄は日本ファンからの感嘆の声で溢れていた。

「美人！」

「素晴らしくて美しい」

「さすが国宝じゃ」

「華ちゃん素敵すぎる すっごく綺麗」

「あれっ？ こんなモデルさん、フォローしてたっけ？って思いました」

「あらやだ はなちゃん ステキ」

アメリカ人の父と日本人の母を持つ26歳のスタンボーは、昨年1月に大宮アルディージャVENTUS（現名称・RB大宮アルディージャWOMEN）からエンジェル・シティーに加入。なでしこジャパンでは今年6月のスペイン遠征でメンバー招集を受けたが出番はなかった。



