2025年９月28日にJ１リーグ第32節の横浜F・マリノス戦が18時に味の素スタジアムでキックオフされる。この日はFC東京のオフィシャルパートナー「三菱商事株式会社」の協賛による『Teddy Bear Day』を実施予定で、その記念としてサッカーダイジェストWEBで小さいほうのTeddy Bearぬいぐるみ、FC東京特製ベアマスコットチャーム、FC東京特製Tシャツをぞれぞれ１名様にプレゼント。応募はこちらから。今年のテディベアは『ミントブ