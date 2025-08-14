【FC東京】９/28横浜FM戦で『Teddy Bear Day』を開催。これを記念してFC東京特製ベア&FC東京特製ベアマスコットチャーム&FC東京特製Tシャツをそれぞれ１名にプレゼント!!
2025年９月28日にJ１リーグ第32節の横浜F・マリノス戦が18時に味の素スタジアムでキックオフされる。この日はFC東京のオフィシャルパートナー「三菱商事株式会社」の協賛による『Teddy Bear Day』を実施予定で、その記念としてサッカーダイジェストWEBで小さいほうのTeddy Bearぬいぐるみ、FC東京特製ベアマスコットチャーム、FC東京特製Tシャツをぞれぞれ１名様にプレゼント。応募はこちらから。
今年のテディベアは『ミントブルー』カラーを採用。試合当日は、来場者先着１万5000名に『抽選券付FC東京特製ベアマスコットチャーム』が配布される。配布はSOCIO開門から前半終了までの時間帯で各入場ゲートにて行なわれるが、ビジター側は対象外なので注意したい。
試合当日のイベント詳細はから。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
今年のテディベアは『ミントブルー』カラーを採用。試合当日は、来場者先着１万5000名に『抽選券付FC東京特製ベアマスコットチャーム』が配布される。配布はSOCIO開門から前半終了までの時間帯で各入場ゲートにて行なわれるが、ビジター側は対象外なので注意したい。
試合当日のイベント詳細はから。
構成●サッカーダイジェストTV編集部