衝撃の甲子園デビューになるのではないか──。今夏の静岡大会を取材した際、聖隷クリストファーの２年生左腕・郄部陸の投球を見て、そんな予感を抱いた。身長175センチ、体重68キロと、体格的に目を引くわけではない。最高球速は147キロだが、超高校級というほどの数字でもない。だが、郄部のボールをひと目でも見たら、その非凡さにうならされる。強烈な回転のかかったストレートは失速することなく、捕手の