ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 日テレ番組でビリー・アイリッシュを「ボコボコ」に 共演者が止めに… 新しい学校のリーダーズ ビリー・アイリッシュ エンタメ・芸能ニュース オリコン 日テレ番組でビリー・アイリッシュを「ボコボコ」に 共演者が止めに入る 2025年8月14日 14時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ビリー・アイリッシュが14日生放送の日テレ系「DayDay.」に出演した ゲームで新しい学校のリーダーズのSUZUKAに「ボコボコ」にされる場面が スタッフや共演者らが止めに入り、この様子はネットで大反響を呼んでいた 記事を読む おすすめ記事 陽真、キャリア初のオリジナルアルバムを年末リリース 東京＆広島で記念ワンマンライブも開催 2025年8月11日 8時30分 リンのデビュー曲「渡り鳥の子守歌」に込めた加藤の思いとは／加藤登紀子＆ノゾミ・リン＜２＞ 2025年8月11日 5時0分 アンジェラ・アキ「ママ、やっぱり有名やったんやね」中２息子との思い出のツアーが終幕 2025年8月10日 19時54分 TWS、Ｋアリーナ横浜で初の日本ツアー最終公演「すぐにカムバックします」ファンに約束 2025年8月11日 5時30分 徳永ゆうき、人生初のアイドルステージを堪能「名前を野太い声で呼ばれたの初めて」 2025年8月11日 17時9分