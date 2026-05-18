きゃりーぱみゅぱみゅがデビュー15周年を記念し、自身主催の音楽フェス『PAMYU FES 〜Kyary Pamyu Pamyu 15th Anniversary〜』（以下、PAMYU FES）を8月22日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催することが決定した。【ライブ写真多数】出産後初ライブも圧巻のパフォーマンスを見せたきゃりーぱみゅぱみゅ2011年にミニアルバム『もしもし原宿』でデビューして以来、世間の常識にとらわれないクリエイティビティや発信で唯一無二の