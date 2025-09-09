「マクロス」シリーズの河森正治監督による初のオリジナル劇場長編アニメーション『迷宮のしおり』で、timelesz・寺西拓人さんが初の声優に挑戦することが明らかになった。寺西さんは、物語のキーパーソンとなる謎めいた若き天才・架神傑役を演じる。【画像】寺西拓人が演じる架神傑のビジュアル解禁！ミステリアスな眼差しが物語のカギを握るtimelesz・寺⻄拓⼈が謎めいた若き天才・架神傑役で声優初挑戦︕■河