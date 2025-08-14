◆第107回全国高校野球選手権大会・2回戦沖縄尚学3―0鳴門（14日、甲子園）沖縄尚学が投手戦を制し、甲子園での春夏通算29勝目を挙げた。2回1死、阿波根裕（3年）が左前打で出塁すると、続く宜野座恵夢（3年）が左翼への適時二塁を放って先制した。宜野座は1点リードの9回にも1死満塁で中前への2点適時打を放った。先発の新垣有絃（2年）は走者を出しながらも緩急を使った投球で5回4安打無失点。2番手で登板したエースの