２ちゃんねる開設者で実業家のひろゆき氏が１２日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。マクドナルドのハッピーセットのポケモンカードをめぐる問題に言及した。マクドナルドは９日から３日間限定でハッピーセットのポケモンカード目的の客が殺到。転売目的でカードを入手した購入者も多く、バーガーやポテトを大量に廃棄されているケースも多数確認され、問題となっている。マクドナルド側は「ルールやマナーをお守りいただけない