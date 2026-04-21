20万円のポケモンカードを誤って2万円で販売した──。東京・東池袋のトレーディングカードショップで、高額なポケモンカードの“販売ミス”があったとして、SNSで議論を呼んでいます。問題となっているのは「メガリザードンXex MUR」というレアカード。店は4月19日、Xで「本来19万9990円のところ、破格の1万9990円で販売してしまいました」と明かしました。購入者はそのまま立ち去り、店側は追いかけたものの追いつけなかったとし