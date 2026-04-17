英国のある教師が屋根裏部屋で、希少なポケモンカードのコレクションを偶然発見した。その価値は2万5000ポンド（約503万円）に上る可能性があり、発見者はこれを8月の結婚式の資金に充てたいと期待を寄せている。 【写真】デカッ！伝説のポケモン「コライドン」を実寸大でバイク化ホンダが全力開発 アンドルー・ブラウンさん（37）は、ドーセット州ウィンボーンにある実家の片付けをしていた際に