ポケモン公式は21日、歌手のオーイシマサヨシが、ポケモン1025匹の名前を歌うお祭りソング「ポケモンオールスターズ1025」を制作したことを発表した。あす22日午後10時25分より、213匹が登場する最初のパートをYouTubeにてプレミア公開する。【動画】楽しみ！ポケモン1025匹の名前を歌う曲同曲は、これまでに出会ったポケモンたち『ポケットモンスター 赤・緑』から、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの