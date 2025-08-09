ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 蒼井そら、本名をさらりと告白「純子さんなの？」とスタジオざわつく 蒼井そら エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 蒼井そら、本名をさらりと告白「純子さんなの？」とスタジオざわつく 2025年8月9日 13時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 蒼井そらが8日放送のABEMAの番組で、過去のプロフィルに言及した 身バレ防止のために変えた部分に触れる際、「純子」と口にする場面が スタジオが「純子さんなの？」とざわつく中、本名だとさらりと公表した 記事を読む おすすめ記事 妻夫木聡×日曜劇場は間違いない！ 『あんぱん』を経て進化した俳優としての深み 2025年8月5日 14時30分 ロッテ 逆転負けで借金２０逆戻り 吉井監督「決める打撃ができなかった」“山山”不発「ちょっと力み過ぎたのかな」 2025年8月7日 22時16分 20歳逸材が電撃移籍「へ！？同カテ！？？」 欧州で武者修行…7人目日本人に注目「爆発すればW杯行きも」 2025年8月8日 11時1分 中村勘九郎、２０年ぶり上演「野田版 研辰の討たれ」で異例のカーテンコール 歌舞伎座がスタオベ熱狂 2025年8月4日 0時8分 フィッシャー王の貫禄！稲葉陽八段のズバ抜けた早指し能力に敵軍の弟弟子が“プチドヤ顔”？「追い込まれると神になる」／将棋・ABEMAトーナメント2025 2025年8月5日 11時20分