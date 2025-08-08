元阪神タイガースの亀山つとむさんの双子の弟で、タレントや俳優として活動した亀山忍さん（56）が、8月5日に「腎臓がん」のために亡くなったと報じられています。そこで、腎臓がんになりやすい人の特徴や現れる症状・検査や治療法・予防法を解説します。 監修医師：村上 知彦（薬院ひ尿器科医院） 長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科