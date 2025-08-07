東京時間17:36現在 香港ハンセン指数 25081.63（+171.00+0.69%） 中国上海総合指数 3639.67（+5.67+0.16%） 台湾加権指数 24003.77（+556.41+2.37%） 韓国総合株価指数 3227.68（+29.54+0.92%） 豪ＡＳＸ２００指数 8831.37（-12.29-0.14%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 79911.50（-632.49-0.79%） ７日のアジア株は総じて上昇。中国・香港株に一時売りが強まる場面も切り返すなど、