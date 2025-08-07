¥¢¥¸¥¢³ô¡¡ÂæÏÑ²Ã¸¢¤¬ÂçÉý¹â
Åìµþ»þ´Ö17:36¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25081.63¡Ê+171.00¡¡+0.69%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3639.67¡Ê+5.67¡¡+0.16%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 24003.77¡Ê+556.41¡¡+2.37%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 3227.68¡Ê+29.54¡¡+0.92%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8831.37¡Ê-12.29¡¡-0.14%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 79911.50¡Ê-632.49¡¡-0.79%¡Ë
¡¡£·Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤ÏÁí¤¸¤Æ¾å¾º¡£Ãæ¹ñ¡¦¹á¹Á³ô¤Ë°ì»þÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤âÀÚ¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢°ìÊý¸þ¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡£ºòÆü»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¹ë£Á£Ó£Ø¤ÏÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬°ì»þÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°Æü½ªÃÍ¶á¤¯¤Þ¤ÇÌá¤·¤Æ°ú¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Äì·ø¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÂæÏÑ²Ã¸¢¤¬ÂçÉý¹â¡£ÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬È¾Æ³ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë£±£°£°¡ó´ØÀÇ¤ò·Ù¹ð¤â¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÀ¸»ºµòÅÀ¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ£Ô£Ó£Í£Ã¡¢´Ú¹ñ¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¡¢£Ó£Ë¥Ï¥¤¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ³ô¤ÎÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ¶á¤¯¤Ç°ú¤±¤¿¡£Ä«Êý¥×¥é¥¹·÷¥¹¥¿ー¥È¤â°ì»þÇä¤ê¤¬½Ð¤¿¡£¥í¥·¥¢»º¸¶ÌýÍ¢Æþ¤ò¤á¤°¤ëÊÆ¹ñ¤Î·Ù¹ð¤Ê¤É¤¬½ÅÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤òÈò¤±¤ëÇÛÎ¸¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¡£»ÍÂç¶ä¹Ô¤ÎÃæ¹ñÇÀ¶È¶ä¹Ô¡¢Ãæ¹ñ¹©¾¦¶ä¹Ô¡¢Ãæ¹ñ¶ä¹Ô¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£°åÌôÉÊ¡¦ÊÝ¸±¤ÎÇä¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢°åÎÅÀ½ÉÊ¤Î¥¦ー¥·ー¥¢¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¢»ÍÀîÉ´ÍøÅ·¹±Ìô¡¢Ãæ¹ñ¿Í¼÷ÊÝ¸±¡¢¿·²Ú¿Í¼÷ÊÝ¸±¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó¤ÏÄ«ÊýÇä¤ê¤¬½Ð¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥«¥¸¥Î·Ð±Ä¤Î¥µ¥ó¥º¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¥ïー¥Õ¡¦¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æー¥È¤¬·øÄ´¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÎÅ¤Î¥¦ー¥·ー¥Ð¥¤¥ª¥í¥¸¥¯¥¹¡¢°åÎÅÀ½ÉÊ¤Î¥¦ー¥·ー¥¢¥×¥Æ¥Ã¥¯¡¢°åÌôÉÊ¤ÎÀÐÌô¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥·¥ã¥ª¥ß¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏºòÆü»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿È¿Æ°¤â¤¢¤Ã¤ÆÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¸ÂÄêÅª¤ÊÄã²¼¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¾¯¤·Ìá¤·¤ÆºòÆü½ªÃÍ¤Ë¶á¤¤¿å½à¤Ç°ú¤±¤¿¡£°åÌôÉÊ¤Î£Ã£Ó£Ì¡¢ÉÔÆ°»º¥Ç¥¸¥¿¥ë¹¹ð¤Î£Ò£Å£Á¡¢°åÎÅµ¡´ï¤Î¥ì¥¹¥á¥É¡¢·úÃÛ»ñºà¤Î¥¸¥§ー¥à¥º¥Ïー¥Ç¥£ー¡¢ÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ö¥ë¥º¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´¡£µ®¶âÂ°¤Î¥Îー¥¶¥ó¥¹¥¿ー¥ê¥½ー¥·¥º¡¢¥«¥¸¥ÎÍÑ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ê¤É¤Î¥¢¥ê¥¹¥È¥¯¥éー¥È¥ì¥¸¥ãー¤Ê¤É¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¡£
