【State of Play】 5月1日6時 配信予定 プレイステーション公式YouTubeにて、5月1日6時から「State of Play」が配信される。 今回の配信では9月12日に発売予定のタイトル「ボーダーランズ 4」を特集。ゲームの舞台となる惑星「カイロス」を舞台に「タイムキーパー」を倒す方法を紹介するという。 (C) 2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All