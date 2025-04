アメリカの弁護士資格認定機関であるカリフォルニア州弁護士会が2025年4月21日に、2月に実施された司法試験の設問171問のうち23問がAIを使用して作成されたものだと公表しました。これを受けて、受験者や教育機関からは強い批判の声が上がりました。State Bar of California admits it used AI to develop exam questions - Los Angeles Timeshttps://www.latimes.com/california/story/2025-04-23/state-bar-of-california-used-a