¥í¥Ã¥Æ¤Ï18Æü¤«¤é²­ÆìËÜÅç¤Ç¤ÎÎý½¬»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤ÎÅÄÃæÀ²Ìé¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Åê¤²¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤È¤Ï»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÂÇ¼Ô¤È¤Î¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤á¤Ð¡¢ÅÄÃæÀ²¤È¶¦¤ËÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÏÈ¤òÁè¤¦5Ç¯ÌÜ¤ÎÃæ¿¹½Ó²ð¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡£