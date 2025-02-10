【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「皆さまを後押しできるような歌を届けたいなと思いました」（Little Glee Monster） Little Glee Monsterの新曲「For Decades」が、Jリーグ2025シーズン応援ソングに決定した。 Little Glee Monsterは、幅広い層の支持を受けているボーカルグループであり、グループ名にもあるglee＝「心を解放し、歓喜すること」が、Jリーグの魅力・価値と合致