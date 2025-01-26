――――――――――――――――――― 1月27日 (月) ―― ◆国内経済 ・12月白物家電出荷額 (10:00) ・11月景気動向指数[確報値] (14:00) ・12月外食売上高 (14:00） ◆国際経済ｅｔｃ ★台湾（春節、～31日）、韓国（旧正月、～30日）、インドネシア、オーストラリア、ベトナム市