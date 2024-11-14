【星街すいせい特別1面新聞】 11月14日10時～販売開始 価格：160円 報知新聞社は、VTuber星街すいせいさんの公演を記念した「エリア特別1面新聞」を本日11月14日10時より発売する。価格は160円。 これは、本日11月14日に埼玉県さいたま市にある「さいたまスーパーアリーナ」にて開催される、「ホロライブ」所属のVTuber星街すい