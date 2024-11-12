【ステラーブレイド：アップデート】 11月20日 配信予定 プレイステーション 5「ステラーブレイド」は11月20日、アクションRPG「NieR:Automata」（ニーア オートマタ）とのコラボアップデートを配信する。アップデートは無料。 アップデートでは、「ステラーブレイド」の世界にエミールショップが登場し、