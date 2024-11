【ステラーブレイド:アップデート】11月20日 配信予定

プレイステーション 5「ステラーブレイド」は11月20日、アクションRPG「NieR:Automata」(ニーア オートマタ)とのコラボアップデートを配信する。アップデートは無料。

アップデートでは、「ステラーブレイド」の世界にエミールショップが登場し、コラボ限定アイテム11種が購入可能になるというもの。公開された画像では、イヴが「ニーア オートマタ」の2BやA2の衣装で戦う様子などが確認できる。

「ニーア オートマタ」コラボ衣装

また合わせて、かねてより予告されていたフォトモードも実装となる。フォトモードではカメラワークやフィルターなどの調整機能があり、特別なビジュアルを作成できるようになる。

このほか、新たな衣装4種やアクセサリーなども追加される。

フォトモード

新衣装

