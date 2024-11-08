11月8日引け後に、株主優待制度について新設や拡充、変更、廃止を発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――――― ネクストジェン [東証Ｇ]決算月【3月】11/8発表 毎年3月末時点で200株以上を保有する株主を対象に、QUOカード7000円分を贈呈する。 グローバルインフォメーション [