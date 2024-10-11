俳優の西島秀俊が11日、インスタグラムを更新し、主演したドラマ『きのう何食べた？』（テレビ東京系）で共演した内野聖陽との2ショットを公開した。この投稿は、内野がNHK『あさイチ』に生出演中に投稿されたもので、西島も同番組にVTRで登場していた。西島は『劇場版 きのう何食べた？』の京都ロケの思い出を振り返り、「ケンジに会いたいなあ。」と懐かしさを表現。投稿は「Throwback to the Kyoto shoot for “What Did You Ea