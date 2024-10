西島秀俊、内野聖陽との2ショット公開！内野の生出演中にインスタ更新「ケンジに会いたいなあ」

俳優の西島秀俊が11日、インスタグラムを更新し、主演したドラマ『きのう何食べた?』(テレビ東京系)で共演した内野聖陽との2ショットを公開した。この投稿は、内野がNHK『あさイチ』に生出演中に投稿されたもので、西島も同番組にVTRで登場していた。西島は『劇場版 きのう何食べた?』の京都ロケの思い出を振り返り、「ケンジに会いたいなあ。」と懐かしさを表現。投稿は「Throwback to the Kyoto shoot for “What Did You Eat Yesterday? - The Movie.” Missing Kenji.」と英語でも記載。ハッシュタグには「#きのう何食べた?」や「#WhatDidYouEatYesterday」が付けられており、作品への愛情が伺える。この投稿に対し、ユーザーからは「シロさんとケンジ、また戻ってきてほしいですねぇ」「朝早くから何て素晴らしいものを見たんだ!!!!ありがとうございます」といったコメントが寄せられ、作品に対する熱い思いを共有している。