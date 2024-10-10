衆議院議員選挙は今月１５日に公示され、今月２７日に投票と開票が行われます。 【写真を見る】「大事な一票の権利を行使してもらいたい」衆院選に向け選挙ポスターの掲示板が運び込まれる（山形） 衆院選に向け、県内でも急ピッチで準備が進められています。 衆議院は、きのう解散され、事実上の選挙戦がスタートしました。 各地で選挙に向けた準備が進められています。 山形市役所の前では、けさ８時半頃、縦９