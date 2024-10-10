10月9日より開催 「6.5Half Anniversary」 セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」（サカつくRTW）において、スペイン強豪クラブの「カウンター」を得意戦術とする新★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の状態で登場する「ピックアップクラ