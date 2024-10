10月9日より開催

「6.5Half Anniversary」

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド」(サカつくRTW)において、スペイン強豪クラブの「カウンター」を得意戦術とする新★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の状態で登場する「ピックアップクラブSCOUT」を10月9日より開催した。

スペイン強豪クラブの新★5選手11人が登場!「ピックアップクラブSCOUT」開催

「ピックアップクラブSCOUT」では、「アントワーヌ・グリーズマン」や「コケ」、「サムエウ・リーノ」や「アルバロ・モラタ」といったスペイン強豪クラブの「カウンター」を得意戦術とする新★5選手11人が登場する。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:10月9日 ~ 10月30日 10時59分

スペイン強豪クラブの新★5選手11人が登場する特別なスカウト。特典付きスカウトでは、STEP1・3で「★5選手出現確率UP」が、STEP5では「新★5選手1人確定」の特別獲得枠が付く。また、すべてのSTEPで「能力UP極秘練習」などの特典が付く。通常枠の★5出現確率は15%。

「ピックアップクラブSCOUT」の特典付きスカウト/通常版スカウト

第8回「スターチャレンジ」開幕

【アントワーヌ・グリーズマン】【コケ】【サムエウ・リーノ】【アルバロ・モラタ】【ステファン・サヴィッチ】【ヤン・オブラク】【アクセル・ヴィツェル】【メンフィス・デパイ】【マルコス・ジョレンテ】【サウール・ニゲス】【ホセ・ヒメネス】

開催期間:10月9日 ~ 10月16日 10時59分

「STAR CHALLENGE」は、さまざまな育成メニューを自由に選択しながら、自クラブの強化選手を育成するイベント。試合やトレーニングなどをこなしながら日程を進めることで、選手の特徴を伸ばしたり、スキルを習得させたり、レアリティをアップさせることができる。

また、同イベントで獲得できる強化ポイントを使用し、伸ばしたい能力を集中的に強化することもできる。好みに合わせて育成し、100日踏破を目指す。

「STAR CHALLENGE」

今回の強化選手は、イングランドの「デファー」。81日目以降「STAR CHALLENGE」でしか獲得できない新スキル「Exガンナーシュート」を習得できる。

スターチャレンジ特別ミッション

【デファー】

デイリーミッション開催期間:10月10日 4時 ~ 10月16日 3時59分

1回限定ミッション開催期間:10月9日 ~ 10月16日 10時59分

期間中、特定の条件を達成するとアイテムがもらえる限定ミッションを開催。ミッションを達成すると「能力UP極秘練習」やGB、「監督スカウトチケット」といったアイテムを入手できる。

期間限定ミッション開催! 新★6監督登場

開催期間:10月9日 ~ 10月30日 10時59分

該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「闘将の規律」や「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「ジメーノ」が登場。期間中に開催される特別ミッション「10試合行う」で手に入れることができる。

期間限定ミッション開催! 新★6監督登場

特別なログインボーナスも!「6.5Half Anniversary直前!もりもりキャンペーン」開催

【ジメーノ】

「経験値もりもり2倍キャンペーン」や「新規登録報酬もりもりキャンペーン」などを実施している。

経験値もりもり2倍キャンペーン

開催期間:10月9日 ~ 10月23日 10時59分

期間中、選手が経験値を獲得できる試合をプレイすると試合経験値が2倍になる。なお、「サカつくRTW」を初めて、または久しぶりにプレイする人を対象に、初回ログインから150時間、試合経験値が3倍になるキャンペーンを開催している。

経験値もりもり2倍キャンペーン

新規登録報酬もりもりキャンペーン

開催期間:10月9日 ~ 11月13日 10時59分

新規にゲームを開始し、期間中にチュートリアルを突破すると、通常のチュートリアル突破報酬に加え「★5確定スカウトチケット」などの追加報酬を獲得できる。

復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン

開催期間:10月9日 ~ 11月13日 10時59分

期間中、30日以上未ログインの状態から復帰したプレーヤーを対象に、通常のカムバックログインボーナスに加え、「★5確定スカウトチケット」などのアイテムを追加で入手できる。

復帰ユーザー限定報酬もりもりキャンペーン

