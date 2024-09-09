アジア株は全面安、米中景気減速懸念中国CPI予想届かず、PPIは下落幅拡大上海株0.9%安 東京時間11:03現在 香港ハンセン指数 17186.94（-257.36-1.48%） 中国上海総合指数 2740.60（-24.64-0.94%） 台湾加権指数 20961.80（-473.39-2.21%） 韓国総合株価指数 2516.35（-27.93-1.10%） 豪ＡＳＸ２００指数 7957.70（-55.68-0.69%） アジア株は全面安、前週末の米株大幅下落を受け売