29日午後、ソウル松坡（ソンパ）区蚕室（チャムシル）野球場で「2024 新韓 SOL BANK KBOリーグ」LGツインズ対KTウィズの試合が行われ、女優のチョン・ユミが始球式に参加した。・チョン・ユミ、MYSTIC STORYと再契約を締結…今後の活動に期待・チョン・ジョンソ＆チ・チャンウク出演の新ドラマ「于氏王后」メインポスターを公開…緊張感あふれる予告映像も