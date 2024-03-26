「きょうマクドナルド行ったら、システム障害起きたばかりで、現金のみの支払いだったんだけど、あらゆる機能停止してて、手書きで注文まとめて、電卓でお会計して、店員さんコミュニケーションとって口頭でオーダー通してて対応凄かったわ、令和のサマーウォーズって感じ」【写真】レジが使えず、現金支払いのみ、電卓での会計に日本をはじめ世界各地のマクドナルドでシステム障害が発生し営業できなくなった3月15日夕方。店員た