社員自らが紡ぐ「自社の価値」ー東急プロパティマネジメント×FMX コピー開発ワークショップから生まれたPR動画が完成

株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND

株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND(以下、FMX)は、東急プロパティマネジメント株式会社の社員を対象とした、コアアイデアおよびキーコピー開発を目的としたワークショップを実施しました。本プロジェクトで同社社員が生み出したコピーを元にFMXがPR動画を制作し、東急線の車内広告モニター「TOQビジョン」やYouTubeほかにて公開されました。















部署の垣根を超え、「自社の価値」を言語化する

東急プロパティマネジメントは、東急グループにおいて不動産運営管理事業の中核を担う企業で、オフィスビルや商業施設など様々な種類や規模の建物・施設の運営管理や経営代行を行い、まち・ビルの価値の最大化を図っています。





今回のワークショップは、現場を熟知する社員が自社の価値を再定義し、自らの言葉でコピーを作り出すプロセスを通じて、社員一人ひとりが顧客目線を養うことを目的としています。また、プロモーションノウハウを習得することで組織全体のクリエイティビティを向上させ、発信力の強化による取引先拡大や採用ブランディングへの貢献も目指しています。





当日は部署や役職、年次を超えた多様なメンバーが参加し、部門横断的なコミュニケーションを活性化させることで、会社としての一体感を醸成する機会となりました。





ワークショップ：プロ意識の高さから紡ぎ出された「提供価値」





























FMXからはクリエイティブディレクターの松井一紘が参加し、「強いアイデアへの接近ガイド」と題したフレームワークの提示を行い、人々の深層心理に訴えかけ、記憶に残るコアアイデアおよびキーコピー開発の思考プロセスを説明しました。





続く少人数のグループワークにはFMXのコピーライターが伴走し、自社の強みや仕事のやりがいについて自由な議論を行い、アイデアを磨いていきました。

同社が掲げる「快適で豊かな街を育む不動産運営管理のプロフェッショナル」という理念を改めて見つめ直し、日々の業務が世の中に提供している真の価値とは何かを追求。社員の皆様が持つプロ意識や熱い想いとインサイトを掛け合わせることで、普段感じている「仕事の意義」を言語化し、プロジェクトの核となるコピーへと昇華させていきました。

参加者からの声

















グループワークの後は、各チームで開発したコピーについてプレゼンテーションを行い、FMXのコピーライターから講評を行いました。ワークショップを経て、参加者の皆様から以下のような多くのポジティブなフィードバックをいただきました。





・ 「普段思っていることを引き出してもらい、伝えるべきものが形になった」・ 「会社の良さを再認識した。愛社精神やプライド、こだわりといった自分たちの熱い想いを言語化できた」・ 「プレゼンテーションが苦手だったが、自分の意見を伝えるよい機会となった」・ 「若手メンバーが真剣に考え、成長を感じられたことが収穫だった」・ 「自社の提供価値を再認識し、日常の業務にも役立つ経験となった」

































社員の想いが宿るPR動画が完成

このワークショップで開発されたアイデアを元に、FMXにて企画化・撮影・編集を行いPR動画を制作。東急プロパティマネジメントの社員自らがコアアイデアの開発に関わったからこそ、実感を伴う力強いメッセージが込められた動画が完成しました。





















（写真）渋谷ヒカリエでのリアルな現場撮影風景。動画には東急プロパティマネジメントの社員も出演





様々なコピーの中から採用されたのは「Life Keeper.」。施設利用者の安全で快適な生活を守ることがまちづくりを支え、人生という目に見えないものを守るという同社の姿勢が込められています。





FMXは今後も、パートナー企業の皆様と共に、内側にある熱量をクリエイティブの力で最大化し、社会へと届ける活動を続けてまいります。

FMX's staff

ワークショップ

クリエイティブディレクター・コピーライター：松井一紘

コピーライター：栗本卓典、宮村亮大、井堀遥





動画制作

クリエイティブディレクター：松井一紘

コピーライター：栗本卓典、宮村亮大、井堀遥

プロデューサー：黒田誠貴

プロダクションマネージャー：杉本丞





■会社概要

会社名：株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND（FMX）

所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山B1

代表者：代表取締役社長 安田浩之

代表電話：03-5468-5355

創業：2021年1月4日

従業員数：約280名

URL：https://group-fm.com/( https://group-fm.com/ )





FMXは、クリエイティブを基点に、クライアントの事業成長に貢献するプロフェッショナルの集合体です。

コンサルティング、エージェンシー、イベント＆カンファレンスの3つのサービス領域において、多様な専門性を持つプロフェッショナルがクライアントに伴走し、最適なチームとソリューションをアジャイルに提供します。

「想像を超える創造。」を理念に掲げ、営業・マーケティングなどの顧客体験(CX)領域におけるコンサルティングから、コミュニケーション領域の企画・制作、イベント・カンファレンスの実行まで、幅広いサービスを展開しています。