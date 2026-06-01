【Aecooly】冷却プレート搭載のハンディファン新発売 屋外での熱中症対策に！ まもなく発売

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

携帯扇風機ブランドAecooly（エークーリー）は、冷却プレートを搭載したハンディファンを近日発売予定です。ペルチェ素子による冷却プレートと強力送風の「二重冷却」で、暑い季節の外出先での熱中症対策に新しい選択肢をご提供します。

■ キンキンの冷却プレート

従来の携帯扇風機は「送風のみ」だったため、猛暑日には生温かい風しか届かず、物足りなさを感じることもありました。 そこで「Aecooly（エークーリー）」の新モデルには、最先端のペルチェ冷却プレートを搭載！火照った首筋や手首に直接当てることで、風だけでは味わえない「ヒンヤリとした冷たさ」を瞬時に実感いただけます。パワフルな送風と、プレートによる直接冷却の「W効果」で、真夏の外出や屋外作業、夏祭りや花火大会など、あらゆる猛暑のシーンを快適にサポートします。

■ 風と冷却、好きなだけ使い分け

冷却プレートと送風は、それぞれ独立したボタンで操作が可能。片方だけをオンにすることもできるため、バッテリーを賢く節約できます。さらに、本体のLEDディスプレイで、バッテリー残量や風量レベルが一目で分かります。「使いすぎて、いつの間にか充電が切れていた」という心配もありません。

■ シーンに合わせた3WAY仕様

「手持ち」「首掛け」「卓上」の3通りの使い方ができるマルチ設計です。付属のストラップで首にかければ、両手が自由に使えるハンズフリーに。デスクに置けば、便利なスタンド式ファンへと早変わりします。

通勤・通学からアウトドア、スポーツ観戦、屋外作業まで、これ1台であらゆるシーンにフィットします。

■ 朝から晩まで、バッテリー安心

高容量4000mAhバッテリーを内蔵。送風のみの場合、風量最小時で最大約20時間の連続使用が可能です。冷却プレートと送風を併用する場合は約2～3.2時間となります。Type-C充電に対応し、約2.5時間でフル充電いただけます。

価格・発売情報

Aecoolyの冷却プレート付きハンディファンは、Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/%E3%80%902026%E5%B9%B4%E5%A4%8F%E6%96%B0%E7%99%BB%E5%A0%B4%E3%83%BB-20%E2%84%83%E7%9E%AC%E9%96%93%E5%86%B7%E5%8D%B4%E3%83%BB%E6%9C%80%E5%A4%A720%E6%99%82%E9%96%93%E7%A8%BC%E5%83%8D%E3%80%91Aecooly-%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-%E5%86%B7%E5%8D%B4%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D-5%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E9%A2%A8%E9%87%8F%E8%AA%BF%E7%AF%80-LED%E3%83%90%E3%83%83%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E8%A1%A8%E7%A4%BA/dp/B0GXKK7GJY)にて近日発売予定です。

カラー：ホワイト

- 定価：3,980円（税込）- 販売価格：クーポン利用で2,680円（税込）

※価格は予告なく変更となる場合がございます。詳細は販売ページにてご確認ください。

詳細スペック

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162534/table/57_1_f1c7e92f9f059c093caa4cc0aa1ab345.jpg?v=202606011051 ]

※使用時間は使用環境・設定により異なります。

【報道関係者・コンテンツクリエイター様へ】

製品レビュー用サンプルの提供を承っております。

お問い合わせ先：marketing@aecooly.com

【会社概要】

[社名] 株式会社AECOOLY

[所在地] 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-10-15 第一ビル1階

[TEL] 03-6380-1450

[事業内容] パーソナル冷却デバイス及び関連製品の企画・製造・販売

[URL] https://aecooly.co.jp/