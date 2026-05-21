日本の音楽が、アメリカのラジオを通じて海を越えじわじわと浸透しています。 プロデューサー・GODと波動シンガー・SIZUKUの楽曲が、米ラジオ局「R1 Radio USA」にて日本語楽曲としては極めて異例の「6ヶ月連続パワープレイ」に選出され、快挙を成し遂げました。

現在同局では、南国の子供たちの自由な楽園をイメージしてGODが作詞・作曲・プロデュースしたGOD＆SIZUKUの**『It's a Future Land』に加え、SIZUKUの新曲『Fairy Jewelry Dancing』がオンエア中。特に『Fairy Jewelry Dancing』は現地の日系人コミュニティから火がつき、先月に続き2ヶ月連続のパワープレイという異例の待遇を受けています。

まだリリース日が未定であるにもかかわらずこれほどの支持を得ている背景には、SIZUKUの「一人でも多くの人に歌を届けたい」という純粋で強い想いがあります。

また、この2曲とともに、AIクリエイターであり海外プロモーターでもあるJYUNの楽曲『Rise Together』もパワープレイに選出。「共に立ち上がり、光に向かって進んでいく」という混迷の時代に寄り添う力強いメッセージが、アメリカのリスナーの心を揺さぶっています。

R1RadioUSA の 放送でGOD&SIZUKUとJYUNの楽曲が聴けるアプリ

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