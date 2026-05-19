AI要件定義プラットフォーム「AiRee（アイリー）」、 『AI Market ExCon 2026』に出展 --要件定義の″完成度″をAIがスコアで可視化。2026年秋ローンチ予定

株式会社ドリームコンサルティング

株式会社ドリームコンサルティング（本社：東京都新宿区、代表取締役：上村真紀）は、2026年6月2日（火）に開催されるAI特化展示会＆カンファレンス『AI Market ExCon（エクスコン）2026』に出展いたします。当日は、2026年秋ローンチ予定のAI要件定義プラットフォーム「AiRee（アイリー）」のデモンストレーションおよび先行トライアルのご案内を行います。

AI要件定義プラットフォーム AiRee（アイリ―） 画面イメージ■ サービス開発の背景

システム開発の上流工程である要件定義は、プロジェクトの成否を左右する最重要フェーズでありながら、その品質は担当者の経験やスキルに大きく依存してきました。「要件に漏れはないか」「本当にこれで十分か」--多くのSEが抱えるこの不安に対し、業界にはこれまで明確な解決手段がありませんでした。

AiReeは、この構造的課題に正面から取り組むソリューションとして開発されました。本展示会を通じ、要件定義の品質向上に課題を感じているSEの皆さまにいち早くその価値を体感いただきたいと考えています。

■ AiRee（アイリー）とは

AiReeは、要件定義の網羅性・具体性・整合性をAIがリアルタイムでスコアリングし、"真の進捗率"として可視化するAI要件定義プラットフォームです（特許出願中）。名称はAI Requirements Engineering Environmentの頭文字に由来し、AI技術・要求工学・統合環境の3要素を一つのプラットフォームに融合するという設計思想を表しています。

独自のNAVISフレームワーク（Navigate / Analyze / Validate / Improve / Status）により、次に確認すべき事項の能動的な提示から、要望の構造化、BABOK v3とISO/IEC/IEEE 29148をベースとした11項目の品質チェック、修正案の自動提示までを一気通貫で支援します。

「書き終えたが、本当に大丈夫か分からない」という、これまで答え合わせのできなかった領域に、定量的な指標をもたらします。

AiRee（アイリ―）AI分析画面イメージ

■ 主な特長

・AIが次に聞くべきことを能動的に問いかけ、要件定義プロセスを前に進める

・ふわっとした要望の裏にある要件を構造化し、要求と要件を切り分ける

・11項目の品質チェックで曖昧さ・抜け漏れ・矛盾をリアルタイム検出

・問題の指摘だけでなく、修正案までセットで提示

・要件定義の完成度をスコアとして可視化し、属人的な判断から脱却

■ 先行トライアルのご案内

現在、AiReeの先行トライアル企業を10社限定で募集しております。

AiRee Webサイト(https://airee.biz/qr/prt260519)から、ご応募を受け付けております。

■ 出展概要

展示会名：AI Market ExCon（エクスコン）2026(https://ai-market.jp/ai-market-excon-202606/)

日時：2026年6月2日（火）10:00～18:30

会場：ベルサール汐留 2F

ブース位置：３５

入場料：無料（事前申込制）

■ AiRee Webサイト

https://airee.biz/(https://airee.biz/qr/prt260519)