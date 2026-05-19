株式会社名南製作所、米国「IWF 2026」および「APA Annual Meeting & EWTA Info Fair」へ出展

株式会社名南製作所名南製作所 展示パネルイメージ

株式会社名南製作所（本社：愛知県大府市）は、2026年8月25日（火）～28日（金）に米国ジョージア州アトランタのGeorgia World Congress Centerで開催される、木工業界最大級の国際展示会「IWF 2026」へ出展いたします。弊社ブース番号は「A10123」です。

当日は、北米市場向けに展開している合板製造設備をはじめ、搬送技術や省力化・品質向上に関する取り組みをご紹介いたします。設計・開発から据付、アフターサポートまで一貫して対応する当社の技術や取り組みを発信してまいります。

また、2026年10月に米国フロリダ州フェルナンディナビーチのOmni Amelia Island Resortで開催される「APA Annual Meeting & EWTA Info Fair」への出展も予定しております。

木材・合板業界関係者の皆様に、弊社の技術や取り組みを直接ご紹介できることを楽しみにしております。お近くへお越しの際は、ぜひ弊社ブースへお立ち寄りください。



【IWF 2026 出展概要】

会期：2026年8月25日（火）～28日（金）

会場：Georgia World Congress Center（米国ジョージア州アトランタ）

ブース番号：A10123

出展情報：https://iwfatlanta.com/attend-iwf/exhibitor/108553-meinan-usa-inc/

【APA Annual Meeting & EWTA Info Fair 出展概要】

会期：2026年10月予定

会場：Omni Amelia Island Resort（米国フロリダ州フェルナンディナビーチ）

【会社概要】

会社名：株式会社名南製作所

事業内容：合板製造機械の研究開発、製造、販売、据付およびアフターサポート

所在地：愛知県大府市梶田町3-130

設立：1953年

米国現地法人：Meinan USA Inc.（555 Conger Street, Eugene, OR 97402 USA）

URL：https://www.meinan.co.jp/