とよす洛味堂の夏の風物詩　季節限定『すいかあられ』発売

とよす株式会社

とよす株式会社（本社：大阪府池田市 社長：眞田 昌彦）は、『とよす洛味堂 すいかあられ』を、2026年6月1日(月)から期間限定で発売いたします。

■ すいか？あられ？思わず笑顔になる、夏のひとくち

真っ赤なすいかを切り分けたようなデザインパッケージ。

日本の夏の風物詩“すいか”をモチーフにした創作米菓、『すいかあられ』が今年も登場いたします。

ひとくちサイズの丸い形状のおかきは、まるで小さなすいかの断面。皮の部分を青のり、果肉を海老、種を黒ごまで表現しています。国産もち米ならではのカリッと軽やかな食感、素材の旨みを活かしたシンプルなサラダ味に仕上げました。

真っ赤なすいかを切り分けたようなユニークなデザインのパッケージは、季節の手土産や“ほんのきもち”を伝えるプチギフトとしてもぴったりです。洛味堂の『すいかあられ』とともに、見て楽しい、食べておいしい夏のひとときをお楽しみください。

■ 職人の手仕事が息づく、愛らしい夏のあられ

その愛らしい見た目の裏には、職人の繊細な技と丁寧な手仕事が息づいています。あられに焼き色がついても鮮やかさを保てるよう、仕上がりの美しさにも徹底してこだわりました。すいかの果肉と皮を再現するため、２色の生地を金太郎飴のような棒状に成型します。丸型のあられにするため、丸い筒に入れる工程にはコツが求められ、ひとつひとつに職人の経験が活きています。

生地は国産もち米を使用し、海老や青のりを練り込んだ風味豊かな味わい。焼き加減を丁寧に見極めることで、ふっくらと焼き上げながらもカリッとした心地よい食感を両立させました。

見た目の楽しさと、職人の手間を惜しまないものづくりの心。『すいかあられ』は、食べる人に夏の笑顔を届けたいという想いから生まれた、洛味堂ならではの季節限定の創作米菓です。

■ とよす洛味堂

１枚ずつ個包装にした15枚入。[表: https://prtimes.jp/data/corp/74980/table/119_1_fab1dfb6a3e8cfd4fd715bfa31956e8e.jpg?v=202605191051 ]とよす洛味堂ブランドロゴ

「米菓で贈る、日本の四季の便り」をコンセプトに、四季折々の花や葉、風景を小さなあられで表現しています。シンボルマークの“らくみ鳥”は、日本の四季の豊かさを米菓にのせて華やかにお届けしたいという私たちの想いを表現しています。