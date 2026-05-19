【岡山市】業務の効率化を専門家が強力にサポート『岡山市クラウドサービス導入支援PROJECT』の参加企業を募集します！！
岡山市
岡山市クラウドサービス導入支援PROJECTとは？
●クラウドサービス導入補助金
●募集内容
岡山市クラウドサービス導入支援PROJECTとは？
中小企業のデジタル化を進めるために、業務の見直しからクラウドサービスの選定、導入、活用定着までを専門家がサポートする事業です。
「岡山市クラウドサービス導入支援PROJECT」の概要●専門家による伴走支援
専門家が２０２６年８月から翌年２月にかけて、伴走支援を無料で実施します。
【伴走支援の流れ】
●クラウドサービス導入補助金
伴走支援参加企業限定でクラウドサービス導入補助金が活用可能！
補助上限・・・４０万円
補助率・・・２／３
対象：初期導入費用（有償サポート費用を含む）、ライセンス費用（R9.２月まで）
●募集内容
募集期間・・・２０２６年５月１８日（月） から ２０２６年７月２４日（金）
支援企業数・・・３０社
応募条件・・・岡山市内に本社または主要な事業所がある中小企業
伴走支援
期間・・・２０２６年８月～２０２７年２月
回数・・・月２回（訪問１回／オンライン１回）
↓詳細＆申込は下記URLから！↓
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000081994.html
事前説明会＆クラウド活用セミナーを開催します！
事前説明会＆クラウド活用セミナーでは、本ＰＲＯＪＥＣＴの支援内容をわかりやすく説明するとともに、クラウドサービス導入のメリットやサービス選定の考え方、話題のAI活用事例なども具体的にご紹介します。
応募を検討されている方や、少しでもご興味をお持ちいただいた方は、この機会にぜひご参加ください！
申込締切：２０２６年７月１日（水）まで
日 時：２０２６年７月８日（水）１４時 から １５時３０分
会 場：杜の街グレース 貸し会議室ホールA／B（岡山市北区下石井２丁目１０番８号）
店 員：先着６０名
参加費用：無料
↓詳細＆申込は下記URL or 添付資料のQRコードから！↓
https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000081994.html