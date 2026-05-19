【岡山市】業務の効率化を専門家が強力にサポート『岡山市クラウドサービス導入支援PROJECT』の参加企業を募集します！！

岡山市岡山市クラウドサービス導入支援PROJECTとは？

中小企業のデジタル化を進めるために、業務の見直しからクラウドサービスの選定、導入、活用定着までを専門家がサポートする事業です。

「岡山市クラウドサービス導入支援PROJECT」の概要

●専門家による伴走支援

専門家が２０２６年８月から翌年２月にかけて、伴走支援を無料で実施します。

【伴走支援の流れ】

●クラウドサービス導入補助金

伴走支援参加企業限定でクラウドサービス導入補助金が活用可能！

補助上限・・・４０万円

補助率・・・２／３

対象：初期導入費用（有償サポート費用を含む）、ライセンス費用（R9.２月まで）

●募集内容

募集期間・・・２０２６年５月１８日（月） から ２０２６年７月２４日（金）

支援企業数・・・３０社

応募条件・・・岡山市内に本社または主要な事業所がある中小企業

伴走支援

期間・・・２０２６年８月～２０２７年２月

回数・・・月２回（訪問１回／オンライン１回）

↓詳細＆申込は下記URLから！↓

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000081994.html

事前説明会＆クラウド活用セミナーを開催します！

事前説明会＆クラウド活用セミナーでは、本ＰＲＯＪＥＣＴの支援内容をわかりやすく説明するとともに、クラウドサービス導入のメリットやサービス選定の考え方、話題のAI活用事例なども具体的にご紹介します。

応募を検討されている方や、少しでもご興味をお持ちいただいた方は、この機会にぜひご参加ください！

申込締切：２０２６年７月１日（水）まで

日 時：２０２６年７月８日（水）１４時 から １５時３０分

会 場：杜の街グレース 貸し会議室ホールA／B（岡山市北区下石井２丁目１０番８号）

店 員：先着６０名

参加費用：無料

↓詳細＆申込は下記URL or 添付資料のQRコードから！↓

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/0000081994.html